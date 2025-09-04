Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Uğur Görgün’ün yürütücülüğünü üstlendiği “Strengthening Ocean Health for Sustainable Development: A Global Approach Using Nuclear and Isotopic Techniques” başlıklı proje, 2024-2025 IAEA Technical Cooperation Programme-INT7022 kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Projeyle birlikte, nükleer ve izotopik teknikler kullanılarak okyanus sağlığının korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için bilimsel veriler elde edilecek. Bu veriler, küresel ölçekte deniz ekosistemlerinin korunması ve çevre politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Prof. Dr. Necdet Budak: "Bilimsel gücümüzü dünyaya duyuruyoruz"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projenin uluslararası arenada büyük bir başarı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Prof. Dr. Aysun Uğur Görgün hocamızın yürüttüğü bu proje, okyanusların korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Nükleer ve izotopik tekniklerin deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri ortaya koymada sağlayacağı katkı, bilimsel iş birliği açısından son derece değerli. Bu proje, hem üniversitemizin bilimsel altyapısına katkı sağlayacak hem de Türkiye’nin bilimsel gücünü uluslararası alanda temsil edecek. Prof. Dr. Görgün ve ekibini gönülden tebrik ediyorum.”

"Okyanus sağlığı küresel bir öncelik”

Projeye ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Aysun Uğur Görgün, çalışmanın çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Okyanusların bozulmasıyla ilgili en büyük sorunlardan biri, bilimsel ve doğrulanmış verilerin yetersizliği. Bu proje kapsamında, nükleer ve izotopik tekniklerle denizleri tehdit eden stres faktörlerinin kaynağını ve yayılımını hassas bir şekilde tespit etmeyi amaçlıyoruz. Böylece deniz ekosistemlerinin korunması için bilimsel temelli kararlar alınmasına zemin hazırlayacağız. Bu veriler, sadece akademik araştırmalar için değil, aynı zamanda küresel deniz yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi açısından kritik bir rol üstlenecek.”

Prof. Dr. Görgün, projenin kapsamına ilişkin teknik detayları da paylaştı:

Civa, hidrokarbon ve radyonüklid kirliliği

Deniz biyotoksinleri ve okyanus asitlenmesi

Deniz ekosistemlerinin karbon tutma kapasitesi

Petrol sızıntıları ve radyoaktif madde kazaları

Bu faktörlerin tümünün hassas ölçüm teknikleriyle inceleneceğini ifade eden Görgün, “Toplayacağımız veriler sayesinde ülkeler, denizlerdeki kirliliğin mevcut durumunu daha net görebilecek. Böylece çevre politikaları ve kriz yönetim planları kanıta dayalı olarak şekillenecek. Bu, okyanusların sürdürülebilirliği için tarihi bir adım olacak,” dedi.

Projeyle birlikte, üye ülkelerin veri toplama kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Elde edilen bulgular, yalnızca bilimsel toplulukta değil, aynı zamanda uluslararası deniz yönetimi politikalarında da belirleyici olacak.

Prof. Dr. Görgün, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Amacımız, denizlerimizin korunmasını sağlayacak bilimsel altyapıyı güçlendirmek ve küresel düzeyde sürdürülebilir bir deniz yönetimi için sağlam bir temel oluşturmak. Bu proje ile elde edeceğimiz sonuçlar, gelecekte okyanuslarımız için alınacak kararların bilimsel temele dayanmasına katkı sunacak.”

Bu proje, Ege Üniversitesi’nin çevre, sürdürülebilirlik ve bilimsel iş birliği alanlarında uluslararası liderlik hedefi doğrultusunda attığı en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.