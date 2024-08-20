Tümosan Konyaspor

Olay: 16.08.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası.

Nedenler: Saha olayları (Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi), merdiven boşluklarının boş bırakılmaması (Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi), talimatlara aykırı hareket (Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi).

Galatasaray A.Ş.

Olay: 16.08.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası.

Neden: Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması (Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi).

Bellona Kayserispor

Olay: 17.08.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakası.

Nedenler: Çirkin ve kötü tezahürat (Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi), saha olayları (Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi).

Net Global Sivasspor

Olay: 17.08.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakası.

Nedenler: Çirkin ve kötü tezahürat (Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi), saha olayları (Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi).

Olay: 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası.

Nedenler: Çirkin ve kötü tezahürat (Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi), saha olayları (Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi), merdiven boşluklarının boş bırakılmaması (Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi).

Görevli: Fatih Özkan (Göztepe görevlisi) - Talimatlara aykırı hareket (Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi), saldırı (Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi).

Fenerbahçe A.Ş.

Olay: 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası.

Nedenler: Çirkin ve kötü tezahürat (Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi), saha olayları (Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi).

Kişiler: Yıldırım Ali Koç (Fenerbahçe Kulübü Başkanı) - Talimatlara aykırı hareket (Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi).

Kişiler: Burak Çağlan Kızılhan (Fenerbahçe A.Ş. İdarecisi) - Talimatlara aykırı hareket (Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi).

Antalyaspor A.Ş.

Olay: 18.08.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası.

Neden: Kural dışı hareket (Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi) - Güray Vural.

Gaziantep Spor Kulübü A.Ş.

Olay: 18.08.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası.

Neden: Çirkin ve kötü tezahürat (Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi).

RAMS Başakşehir Spor Kulübüb

Olay:18.08.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - COREDON Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakası.

Neden: Çirkin ve kötü tezahürat (Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi).

Manisa Futbol Kulübü

Olay: 17.08.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakası.

Neden: 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi).

Sakaryaspor A.Ş.

Olay: 17.08.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakası.

Neden: Kural dışı hareket (Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi) - Kahraman Demirtaş.

Şanlıurfaspor

Olay: 18.08.2024 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - CENTRAL HOSPITAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakası.

Neden: Talimatlara aykırı hareket (Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri).

AMED Sportif faaliyetler

Olay: 19.08.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakası.

Neden: Saha olayları (Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi).

Bu gelişmeler, futbolun çeşitli liglerinde yaşanan olaylara ilişkin disiplin cezalarının değerlendirilmesi için PFDK'ya yönlendirilen durumları kapsıyor. PFDK'nın alacağı kararlar, ilgili kulüplerin ve kişilerin karşılaşacağı yaptırımları belirleyecek.