TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, Kocaeli Kartepe'de gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kampın sonunda Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, kampın verimli geçtiğini ifade etti.

Şahan çalışmalardan memnun

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, kamp dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızın çalışmasından çok memnunum. Sakatlığın olmadığı bir kamp dönemi oldu o yüzden çok memnunum. Yüklemeyi yapabildik ve şimdi takıma 3-4 gün izin verip üçüncü etap kampımızı tesislerimizde gerçekleştireceğiz" dedi. Şahan, kampın oyuncuların fiziksel ve taktiksel açıdan güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Üçüncü etap tesislerde gerçekleşecek

Altınordu futbolcuları, 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar izin yapacak. İzin sonrası takım, 30 Temmuz Salı günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanarak üçüncü etap çalışmalarına başlayacak. Bu etap, yeni sezon hazırlıklarının son aşaması olarak planlanıyor ve takımın lige hazır hale gelmesi için önemli bir süreç olacak.

Altınordu'nun gençlerine milli gurur

İzmir ekibi her zaman olduğu gibi yine milli takımlara oyuncu göndermeye devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu U17 Takımı sporcularımızdan Cem Efe Eroğlu, Bilal Demirağ, Mustafa Duru ve Baran Yolaçan, U16 Milli Takımımızın Letonya’da katılacağı dörtlü turnuvanın aday kadrosuna çağrıldı. Sporcularımıza ve Millilerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bu başarı, Altınordu'nun genç oyuncu geliştirme konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.