Altınordu'nun yeni teknik direktörü Olcay Şahan, Kocaeli Kartepe'deki kamp çalışmalarında takımın performansından memnun olduğunu ve yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini açıkladı. Şahan, futbolcuların uyumundan ve kamp sürecinden övgüyle bahsetti.

"Futbolcularımız birbirleri ile çok güzel bir uyum sağladı"

Olcay Şahan, Kocaeli Kartepe'deki kamp çalışmalarının çok güzel bir ortamda geçtiğini ifade ederek, "Futbolcularımız birbirleri ile çok güzel bir uyum sağladı. Birçok transfer gerçekleştirdik ve transferlerimizin birçoğu ilk kamp dönemine yetişti. Kamp başlangıcında neredeyse bütün transferlerin burada olması bir kulüp açısından çok güzel bir şey" dedi. Şahan, başkan ve sportif direktöre teşekkürlerini iletti ve kampın ilk etabında sakatlık yaşanmamasının önemine dikkat çekti.

"Takımımızda şu anda tam bir kolej havası var"

Takım içerisindeki atmosferi değerlendiren Şahan, "Takımımızda şu anda tam bir kolej havası var. Benim futbolculuk dönemimde de bulunduğum kulüplerde böyle bir ortam vardı. Coşkulu, istekli, arzulu ve hiç pes etmeyen takımlardık. Bunun aynısını Altınordu’da sağlayacağız" şeklinde konuştu. Yeni sezonda futbolseverlerin genç, dinamik ve istekli, oyunun hiçbir bölümünde pes etmeyen bir Altınordu izleyeceğini belirten Şahan, "Takımımız istediklerini bir araya getirdiği takdirde sezon sonu hedeflediğimiz şampiyonluk gelecektir diye düşünüyorum" dedi.

"Mütevazi bir bütçeyle mütevazi bir takımla şampiyonluğa oynuyoruz"

Rakiplerinin bütçelerinin kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Şahan, "Biz mütevazi bir bütçeyle mütevazi bir takımla nasıl şampiyonluğa oynadığımızı herkese göstereceğiz" açıklamasını yaptı. Şahan, sezon sonunda hedefledikleri şampiyonluğa ulaşmak için kararlı olduklarını vurguladı.