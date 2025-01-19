TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Olcay Şahan ile anlaşmazlık sonucu yollarını ayırma kararı aldı. Şahan, futbolculuk kariyerinde Beşiktaş forması giymiş ve bu dönemde 2012-2017 yılları arasında önemli bir oyuncu olarak takıma katkı sağlamıştı. Altınordu'dan ayrılmasının ardından Beşiktaş'a teknik ekipte görev almak üzere katılması bekleniyor.

Altınordu’nun başarılı sezonu

Altınordu, Şahan yönetiminde TFF 2. Lig’de dikkat çeken bir performans sergileyerek üst lige çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmişti. Ancak teknik direktör değişikliğiyle birlikte takımın geleceğiyle ilgili yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Beşiktaş’ta yeni dönem

Beşiktaş’ta futbolculuk geçmişine sahip Olcay Şahan’ın teknik ekipte yer alacak olması, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Olcay Şahan'ın, yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcı antrenörü olması bekleniyor.