Müziğin altın çağlarına bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Oldies’n Goldies Forever Young Party, 14 Eylül 2024 Cumartesi akşamı saat 20:00'de Urla Sahne'de müzikseverlerle buluşuyor.

Retro müzik tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği bu özel gecede, geçmişin en unutulmaz hitleriyle dolu bir atmosfer sizi bekliyor. Eski yılların ruhunu yaşatacak olan etkinlikte, dans pisti hiç boş kalmayacak. Eski zamanların enerjisiyle dolu bir gece geçirmek isteyenler için bu parti, tam anlamıyla müziğin ve eğlencenin zirvesi olacak.