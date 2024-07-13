New York'ta yaşanan trajik bir olayda, 82 yaşındaki Janet Balducci, yanlışlıkla ölü ilan edilip ceset torbasına konulduktan sonra cenaze evinde nefes aldığı fark edilerek hastaneye kaldırıldı, ancak ertesi gün vefat etti.

Long Island'daki Water's Edge Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde kalan 82 yaşındaki Janet Balducci, 4 Şubat 2023'te bir hemşire tarafından ölü ilan edildi. Ancak Casimir Cenaze Evi'nde bir çalışan, onun hala nefes aldığını fark etti. Balducci hemen hastaneye kaldırıldı fakat ertesi gün hayatını kaybetti.

Aile ihmal ve yanlış ölüm nedeniyle dava açtı

Janet'in oğulları Robert ve Joseph Balducci, bakımevi ve bakım evine "aşırı ve korkunç davranışlar" nedeniyle tazminat davası açtı.

Avukat Peter DeNoto, hemşirenin bir kişinin ölü olup olmadığını belirlemek için gereken kriterlere uyup uymadığını sorguluyor.

Dava, bakım evinin Janet'in derin ven trombozunu tedavi etmediğini iddia ediyor. Mahkeme belgeleri, Janet'in durumunun çalışanların ihmali nedeniyle kötüleştiğini öne sürüyor. Aile, bakım evine "aşırı ve korkunç davranışlar" nedeniyle tazminat davası açtı.

Janet'in öldüğü gün, dava New York Eyaleti Başsavcılığı ve Suffolk İlçe polisine bildirildi. Ancak aile, soruşturmaların hala devam ettiğini ve henüz bilgi almadıklarını belirtti.

Adalet arayışı

Bu trajik olay, yaşlı bakımevlerinde yaşanan ihmallerin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aile, Janet Balducci'nin başına gelenlerin bir daha tekrarlanmaması için adalet arayışını sürdürüyor.