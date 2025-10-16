Eskişehir’de JASAT Dedektif Timleri, 14 yıldır kayıp olan bir adamın akılalmaz bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. 64 yaşındaki Muharrem Kılınç’ın, kardeşi A.K. (61) tarafından öldürülüp evin altına gömüldüğü belirlendi. Katil zanlısının, ağabeyinin cesedinin üzerinde tam 14 yıl boyunca yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Kayıp ihbarından korkunç cinayet çıktı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 2011 yılından bu yana kayıp olan Muharrem Kılınç’ın bulunması için 2024 yılında ailesi tarafından yeniden başvuru yapıldı.

Başvurunun ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve saha çalışmaları sonucunda, Kılınç’ın kendi kardeşi A.K. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Evin altından ceset çıktı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, A.K.’nin yaşadığı evde arama yapıldı.

Olay yerine yeraltı görüntüleme cihazı ve Kadavra Arama Köpeği sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, evin zemininden yaklaşık yarım metre derinlikte battaniyeye sarılı halde bir ceset bulundu.

İncelemede cesedin Muharrem Kılınç’a ait olduğu belirlendi.

14 yıl boyunca cesedin üzerinde yaşadı

Yapılan araştırmada, şüpheli kardeş A.K.’nin 2011 yılında ağabeyini öldürüp evin altına gömdüğü, sonrasında aynı evde yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Zanlının, bu süre boyunca kimseye durumu fark ettirmediği, komşulara ağabeyinin şehir dışına taşındığını söylediği öğrenildi.

Zanlı gözaltına alındı

Katil zanlısı A.K., çıkarıldığı mahkeme kararıyla gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü, olayla ilgili yeni bulguların da değerlendirileceği bildirildi.