İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağmurdan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişinin anısına yapılan protesto eylemleri devam ediyor. Olayın yaşandığı Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta mazgallar kırmızıya boyandı.

Gözaltılar artıyor

12 Temmuz'da yaşanan olayın ardından yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta soruşturma sürüyor. Olayla ilgili bilirkişi raporu kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 27'sinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ölenlerin anısına iz bırakıldı

Olayın yaşandığı sokakta toplanan sivil toplum kuruluşları, mazgalları kırmızıya boyayarak ölenleri unutmadıklarını gösterdi. Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, "Ölenlerin anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Belediyeye anıt yapılması için dilekçe vereceğiz." dedi. Ayrıca, sokaktaki bazı aydınlatma direklerinde yapılan onarımlar dikkat çekti.

Tüm altyapı gözden geçirilmeli

İzmir'de faaliyet gösteren müteahhitlik şirketleri, kentin elektrik altyapısında ciddi sorunlar olduğunu belirterek tüm altyapının gözden geçirilmesini talep etti. Kamu Müteahhitleri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Alaattin Epözdemir, "Elektrik hatlarının yüzeye yakın geçtiğini bilmeyen kimse yok. Bu acı olay İzmir'in elektrik altyapısının acilen revize edilmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

Acılı aileler yasta

Elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan taziye çadırı da ziyaretçilerini ağırlıyor.