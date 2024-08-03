Dünyaca ünlü Belarus'lu şarkıcı Olga Napoli, iş insanı Ahmet Çiğdem ile yaşamını birleştirdi.

Önceki akşam İstanbul Sait Halim Paşa yalısında gerçekleşen düğünde ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. 190 kişilik seçkin misafirin katıldığı davet gecenin ilerleyen saatlerinde bir şölene dönüştü. Vakko imzalı bir gelinlik giyen Napoli'nin heyecanı gözlerinden okundu. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile "Sana İhtiyacım Var" adlı şarkıya düet yapan Olga, Sandal'ın Bursa'da konserde olması sebebiyle düğüne katılamadı. Geceye video konferans ile katılan Mustafa Sandal, çifte mutluluklar diledi.