Bornova Belediyesi eski Başkanı Olgun Atila’nın babası Halil Atila, 72 yaşında vefat etti. 2014-2019 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı görevini yürüten Olgun Atila, acı haberi aldı.
Yarın ikindi namazından sonra defnedilecek
Merhum Halil Atila’nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Bornova Büyük Camii'den son yolculuğuna uğurlanacak. Atila ailesi, taziyeleri kabul edecek ve sevenleri Halil Atila'ya veda edecek.
Kıymetli Babamız, Canımız Halil ATİLA, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yarın ikindi namazına müteakip Bornova Büyük Camii’den son yolculuğuna uğurlanacaktır. pic.twitter.com/UsExRRUX3j— Olgun Atila (@olgunatila) July 30, 2024
Kaynak: Haber Merkezi