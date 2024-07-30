Bornova Belediyesi eski Başkanı Olgun Atila’nın babası Halil Atila, 72 yaşında vefat etti. 2014-2019 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı görevini yürüten Olgun Atila, acı haberi aldı.

Bornova Belediyesi Eski Başkanı Olgun Atila'nın Babası Vefat Etti0

Yarın ikindi namazından sonra defnedilecek

Merhum Halil Atila’nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Bornova Büyük Camii'den son yolculuğuna uğurlanacak. Atila ailesi, taziyeleri kabul edecek ve sevenleri Halil Atila'ya veda edecek.

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Kaynak: Haber Merkezi