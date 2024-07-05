Nilüfer Belediyesi’nin geçen yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirdiği Olgun Gençlik Lokali’ndeki eğitimlere katılanların 6 aylık çalışmaları, düzenlenen etkinlikte sergilendi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin geçen yıl Kasım ayında Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirdiği Olgun Gençlik Lokali, kısa süre içinde olgun gençlerin buluşma noktası haline geldi. Lokalde düzenlenen etkinliklere de katılım yoğun oldu. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen etkinliklere katılanlar, çalışmalarını yıl sonu etkinliğinde sergiledi.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dilek Tez, eğitmenler, kursiyerler ve mahalle halkı katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Olgun Gençlik Lokali gibi alanlara ihtiyaç duyulduğunu ve çok kıymetli olduğunu söyledi. Lokaldeki eğitimlere katılanların yaptıkları çalışmaların kendilerine gurur verdiğini ifade eden Şahin, Nilüfer Belediyesi olarak her zaman destek verdiklerini belirterek, katılanları tebrik etti.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dilek Tez de 6 aylık bir süre sonrasında yıl sonu gösterisini yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Tez, önümüzdeki dönemde bu çalışmaların artması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Şahin, kurslarda görev alan eğitmenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Program daha sonra Cumhuriyet Ritim Grubu, konseri ile devam etti. Enerjik performansı ile dikkatleri üzerlerine çeken grup, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Katılımcılar daha sonra lokalin sergi salonunda katılımcıların ortaya koydukları eserleri inceledi. Çini, kazaziye, takı, örgü çanta ve amigurumi gibi el sanatlarından oluşan sergi, ilgi gördü.

Program Roman Orkestrası’nın konseriyle sona erdi. Türk Sanat Müziği’nden eserleri seslendiren orkestra, katılımcılardan alkış aldı.