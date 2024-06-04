İSTANBUL (AA) - Olimpik ve paralimpik sporcular ile annelerinin katılımıyla, P&G Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Yıldız Anneler" programı düzenlendi.

Four Seasons Bosphorus Otel'de düzenlenen basın toplantısına; P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, sporcular ve aileleri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Tankut Turnaoğlu, "Bu anneler; diğer annelere, çocuklara düzenli spor yaptırmaları için örnek oluyor. Spor, arkadaş ilişkilerini geliştirir. Bunu ergenlik döneminde yaparsa kötü alışkanlıklardan da uzak kalıyor. Annelere bu programa destek verdikleri için teşekkür ediyorum. 2014'te 26 ildeki anketimizde 10 çocuktan 2'si düzenli spor yapıyordu. Bunu 2 katına çıkarmayı hedeflemiştik. Şu an 10 çocuktan 5'i düzenli spor yapıyor. Bu başarının sahibi sizlersiniz değerli anneler." diye konuştu.

"Çocuğuna spor yaptıran her anne olimpik annedir" diyen Neşe Gündoğan ise şunları kaydetti:



"Annelerin çocuklarını spora yönlendirmesini teşvik ettik. Desteklerimizin etkisiyle daha önce madalyalar kazanamadığımız branşlarda da bunları artırdığımız bir 10 yılı geride bıraktık. Bu başarıda P&G'nin rolü yadsınamaz. Projemizin olimpik seviyedeki desteklerinin yanında önemli taraflarından biri de sosyalleşme oldu. Yurt çapındaki okullarımıza spor malzemesi temin ederek çocukların sporla tanışmasına vesile olduk."

Murat Aksu da "İnşallah hem olimpik hem de paralimpikte beklentinin üzerine çıkarız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bütün anneler için sizlerden alkış rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile paralimpik milli masa tenisi oyuncusu Abdullah Öztürk, anneleriyle sahnede duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Konuşmaların ardından sporculara plaket takdiminde bulunuldu.