Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Cezayirli boksör Imane Khelif'in cinsiyetinin tartışılmasına neden olan olaylar, dünya gündeminde geniş yer buldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

Kadın olarak doğdu ve kadın olarak kaydedildi

Adams, IOC'nin basın toplantısında, Khelif'in cinsiyetine ilişkin spekülasyonlara cevap verdi. Khelif'in kadın olarak doğduğunu, kadın olarak kaydedildiğini ve kadın olarak boks yaptığını belirten Adams, "Bu bir transseksüel vakası değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Khelif'in kadın pasaportuna sahip olduğunu vurguladı.

Bilimsel ve siyasi konsensüs eksikliği

Adams, cinsiyet uygunluğu konusunun bilimsel ve siyasi olarak henüz netleşmediğini belirtti. "Bu siyah-beyaz bir mesele değil" diyen Adams, IOC'nin konuyla ilgili ortak bir anlayış sağlanması için çalıştığını ancak şu an için böyle bir çözümün mevcut olmadığını ifade etti.

Cinsiyet testleri ve atletlerin hakları

Adams, 1999 yılında cinsiyet testlerinin sona erdiğini belirterek, bu testlerin sporcular için utanç verici olduğunu söyledi. "Artık kimsenin bu testlere geri dönmesini istemiyoruz" dedi. Ayrıca, IOC'nin sporcuların pasaportlarındaki cinsiyeti dikkate aldığını ve kadın sporculara testosteron testi yapılmadığını da ekledi.

Olayın arka planı

İtalyan boksör Angela Carini, Paris'teki maçta aldığı darbeler nedeniyle 46. saniyede çekilmek zorunda kaldı. Maç sonrası, Khelif'in cinsiyeti hakkında spekülasyonlar gündeme geldi. Khelif'in 2023 Dünya Boks Şampiyonası'nda cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği iddiaları da tartışmalara neden oldu.