Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, futbol dalında oynanan ilk maçlarla başladı. Ancak, Arjantin ile Fas arasında oynanan ve Fas'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada istenmeyen olaylar yaşandı.

Olimpiyatların futbol branşında C Grubu'nda Özbekistan ile İspanya karşılaşırken, B Grubu'nda Arjantin ile Fas karşı karşıya geldi. İspanya, Özbekistan'ı 2-1 mağlup ederken, Arjantin-Fas maçında gergin anlar yaşandı. Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'nda oynanan maçta, uzatma dakikalarında Arjantin'in skoru 2-2'ye getiren golü sonrası olaylar patlak verdi.

Saha ve tribünlerde gerginlik

Maçın uzatma süresinin 16. dakikasında Arjantin'in attığı golle beraberliği yakalaması üzerine sahada ve tribünlerde gerginlik tırmandı. Taraftarların sahaya inmesi ve yabancı maddeler atmasıyla polis müdahale etmek zorunda kaldı. Bu olaylar nedeniyle maç yaklaşık 2 saat süreyle durduruldu.

VAR kararı ve golün iptali

Olayların yatıştırılmasının ardından VAR incelemesi yapıldı. İnceleme sonucunda Arjantin'in golü öncesinde ofsayt olduğu tespit edilerek gol iptal edildi. Bu karar sonrasında maçın kalan 3 dakikası oynandı ve Fas, 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Javier Mascherano ve Lionel Messi'den tepki

Arjantin'in teknik direktörü Javier Mascherano, maç sonrası yaptığı açıklamada, yaşanan olayları "sirk" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Arjantin'in ünlü futbolcusu Lionel Messi de sosyal medya üzerinden "İnanılmaz!" yorumuyla olaylara tepkisini dile getirdi.