Olimpiyat Oyunları'nda milli judoka Fidan Ögel, kadınlar 70 kg son 32 turunda İsrail'den Maya Goshen'e ippon ile yenilerek oyunlara veda etti.
Milli judocu, mayıs ayında kadınlar 70 kiloda mücadele eden 2002 doğumlu Fidan, olimpik sıralama doğrultusunda kota aldı. Fidan'la beraber Paris 2024'te Türkiye'yi temsil eden judocu sayısı 7'ye yükselmişti.
TRT Spor Yıldız, elenme anını sosyal medyadan şu şekilde paylaştı:
🇹🇷Fidan Ögel veda ettiJuly 31, 2024
🥋Milli judocumuz, kadınlar 70 kg son 32 turunda Maya Goshen'e mağlup oldu.
Teşekkürler Fidan 🙏 pic.twitter.com/nqbp8nmQG4
Kaynak: HABER MERKEZİ