Olimpiyat Şampiyonu Bahri Tanrıkulu, Milli Sporcuların Yanında

Türkiye Taekwondo Federasyonu başkan adayı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri Bahri Tanrıkulu, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Taekwondo branşındaki müsabakaları takip ederek, Türk sporculara moral ve motivasyon desteği sağladı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla Türk sporuna önemli katkılar sunan Tanrıkulu, federasyon başkanlığı için adaylığını açıkladıktan sonra da taekwondoya olan ilgisini ve desteğini sürdürüyor. Tanrıkulu’nun en büyük destekçilerinden biri olan Cemar Mermer ve Traverten’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de Fransa’da Tanrıkulu’na ve milli sporculara eşlik etti.

Bahri Tanrıkulu'na destek

Bahri Tanrıkulu’nun en büyük destekçilerinden biri olan Cemar Mermer ve Traverten’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de Paris’te Tanrıkulu ve Türk sporcuları yalnız bırakmadı. Ahmet Öksüz, Manisa’nın Kula ilçesinden dünyaya yaptıkları ihracatla tanınan firmanın, spora ve sporculara verdiği önemi vurgulayarak, her zaman başarılı sporcuların arkasında durduklarını ifade etti.

Başkan Ahmet Öksüz, “Bahri Tanrıkulu’nun başkan seçilmesiyle birlikte Taekwondo branşını Türkiye’de daha da geliştirip ülkemizin adını dünyaya duyurmayı hedefliyoruz. Paris 2024 Olimpiyatları’nda da tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diliyoruz” dedi.