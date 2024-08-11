Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Cezayirli boksör Imane Khelif, cinsiyet tartışmaları ve zorbalık kampanyalarına karşı güçlü bir duruş sergiledi. Khelif, yaşadığı zorlukların kendisini daha da motive ettiğini söylerken, kadın düşmanı ve cinsiyetçi tacizlere karşı yasal adımlar attı.

Cinsiyet tartışmaları ve altın madalya

Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar kategorisinde yarışan Imane Khelif, cinsiyet uygunluğu konusunda yapılan eleştirilerle gündeme geldi. Bu eleştirileri "şiddetli zorbalık kampanyaları" olarak nitelendiren Khelif, Allah’ın izniyle bu engellerin üstesinden geldiğini ifade etti. Olimpiyat yetkililerinin desteklediği bir kararla yarışmaya katılmasına izin verilen Khelif, tüm bu süreç sonunda altın madalya kazanmayı başardı.

Cezayirli sporcudan güçlü mesaj

Cezayirli sporcu, BBC Arapça’ya verdiği röportajda, "Önümdeki engeller motivasyon sağladı" diyerek, maruz kaldığı zorlukların kendisini daha da güçlü kıldığını belirtti. Khelif, internet üzerinden yürütülen cinsiyetçi ve ırkçı taciz kampanyalarına karşı Fransa’da dava açtı. Avukatı Nabil Boudi ise bu durumu "çevrimiçi linç" olarak nitelendirdi.

Olimpiyat başarısı ve gelecek planları

Khelif, Paris 2024’teki finalde gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Rakibi Çinli dünya şampiyonu Yang Liu tarafından maç sonunda sıcak bir şekilde tebrik edilen Khelif, olimpiyat altın madalyasını kazanmanın kendisi için sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. Gelecek planlarını henüz netleştirmediğini söyleyen Khelif, boksta dünyanın en iyi seviyesinde yarışmayı hedeflediğini dile getirdi.

IOC’nin kararı ve Khelif’in yolu

Khelif ve Tayvanlı boksör Lin Yu-ting, geçen yıl Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından cinsiyet uygunluğu testinde elenmişti. Ancak, IOC tarafından desteklenen kararla Paris 2024’e katılmalarına izin verildi. IOC Başkanı Thomas Bach, ikilinin kadın olduğuna dair şüphe olmadığını belirtti. Khelif ise bu süreçte yaşadığı haksızlıklara rağmen olimpiyatlarda altın madalya kazanarak dünyaya sıfırdan nasıl yükseldiğini gösterdi.