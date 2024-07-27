Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, 2024 Paris Olimpiyatları’nda mücadele edemeyecek. Uluslararası Test Ajansı (ITA) tarafından verilen geçici men kararı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Anti-Doping Dairesi tarafından onaylandı. Erdemir, doping testi sonucunda yasaklı madde kullanımı tespit edildiği için Olimpiyat Oyunları’ndan diskalifiye edildi.

Men Kararı

Erdemir’in 17 Şubat’ta verdiği numunede yasaklı maddeye rastlandı. Test sonucunun ardından, milli boksör olimpiyat kafilesinden çıkarıldı. Uluslararası Test Ajansı’nın geçici men kararı, CAS tarafından onaylanarak kesinleşti. Bu durum, Erdemir’in 2024 Paris Olimpiyatları’na katılımını imkânsız hale getirdi.

Olay sonrası Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki sporcu sayısını 101’e düşürdü. Kota başvuruları sürecinin sona ermiş olması nedeniyle, Erdemir’in yerine başka bir sporcu kontenjanı eklenemeyecek. Türkiye'nin Olimpiyat kadrosu, bu sebeple değişiklik göstermeyecek.

Adil yarış ve doping

Olimpiyat oyunlarında doping kuralları, sporcuların adil yarışmasını sağlamak amacıyla titizlikle uygulanıyor. Yasaklı madde kullanımı tespit edilen sporcular, uluslararası spor organizasyonları tarafından diskalifiye ediliyor. Bu tür durumlar, hem sporcuların kariyerini hem de ülkelerinin olimpiyat temsilini etkiliyor.