Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak sporcular belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk bayrağını milli boksör Busenaz Sürmeneli ve milli okçu Mete Gazoz'un taşıyacağını açıkladı.

İlkleri yaşattılar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak sporcular açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ve milli okçu Mete Gazoz'un Türk bayrağını taşıyacaklarını duyurdu.

Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak, Türk boks tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın boksör olmuştu. Mete Gazoz ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel finalinde altın madalya kazanarak, okçulukta Türkiye'ye tarihteki ilk madalyayı kazandırmıştı. İki sporcumuz da uluslararası arenada büyük başarılara imza atarak ülkemizi gururlandırdı.

Bakan Bak'ın Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışında yapılacak geçit töreninde bayrağımızı milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve milli okçumuz Mete Gazoz taşıyacak. İki sporcumuz da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştı. Paris'e iddialı ve umutlu gidiyoruz. 102 sporcumuz kota aldı. Oyunlarda ülkemizi 54 kadın ve 48 erkek sporcumuz, 18 spor dalında temsil edecek. Sporcularımızın yeni bir başarı hikayesi yazacağına yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımıza güveniyoruz, onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

#Paris2024 Olimpiyat Oyunları Açılış Seremonisi’nde şanlı bayrağımızı Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu sporcularımız Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz taşıyacak!🇹🇷



Tüm sporcularımıza canıgönülden başarılar diliyorum.👏🏼#AynıRuhlaYeniden pic.twitter.com/bjIrlc5Mrx — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 20, 2024

Toplam 102 sporcu katılacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 farklı spor dalında 54 kadın ve 48 erkek olmak üzere toplam 102 sporcu ile temsil edilecek. Sporcularımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve yeni başarı hikayeleri yazmak için Paris'e iddialı ve umutlu gidiyorlar.