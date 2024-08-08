Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68kg çeyrek finalinde Ürdün'den Zaid Kareem'e 2-0 mağlup oldu.

Gökay Eser Belediye Kütahyaspor'da Gökay Eser Belediye Kütahyaspor'da

Milli sporcu, Ürdünlü rakibinin finale çıkması durumunda bronz madalya alabilmek için repesaj maçına çıkacak.

Editör: Engin Keskin