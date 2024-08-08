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🇹🇷 Milli tekvando cumuz Hakan Reçber, çeyrek finalde Ürdünlü rakibi Zaid Kareem'e 2-0 mağlup oldu. 🥋 Zaid Kareem finale çıkarsa, Hakan Reçber için repesaj imkanı doğacak. pic.twitter.com/Kp615t2RPO

Milli sporcu, Ürdünlü rakibinin finale çıkması durumunda bronz madalya alabilmek için repesaj maçına çıkacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68kg çeyrek finalinde Ürdün'den Zaid Kareem'e 2-0 mağlup oldu.

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