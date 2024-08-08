Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68kg son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga'yı 11-4 ve 16-15 raund sonuçlarıyla 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli sporcu, çeyrek final karşılaşmasını bugün 16.58'de yapacak. Çeyrek finaldeki rakibi Ürdün'den Zaid Kareem oldu.
🇹🇷Milli tekvandocumuz Hakan Reçber, son 16 turunda 🇧🇫Ibrahim Maiga'yı 2-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi!August 8, 2024
Tebrikler Hakan Reçber👏 pic.twitter.com/nUwUodtK0k
Kaynak: HABER MERKEZİ