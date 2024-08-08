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Milli sporcu, çeyrek final karşılaşmasını bugün 16.58'de yapacak. Çeyrek finaldeki rakibi Ürdün'den Zaid Kareem oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68kg son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga'yı 11-4 ve 16-15 raund sonuçlarıyla 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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