Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68kg son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga'yı 11-4 ve 16-15 raund sonuçlarıyla 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcu, çeyrek final karşılaşmasını bugün 16.58'de yapacak. Çeyrek finaldeki rakibi Ürdün'den Zaid Kareem oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ