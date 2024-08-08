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🇹🇷Milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, 🇰🇷Güney Koreli rakibi Kim Yujin’e 2-0 mağlup oldu. 🥋Güney Koreli sporcunun finale kalması durumunda Hatice Kübra İlgün repesaj maçına çıkmaya hak kazanacak. pic.twitter.com/e9de72kz0j

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Güney Koreli rakibi Kim Yujin’e 2-0 mağlup oldu. Güney Koreli sporcunun finale kalması durumunda Hatice Kübra İlgün repesaj maçına çıkmaya hak kazanacak. Repesaj maçını kazanması durumunda İlgün bronz madalyanın sahibi olacak.

Paris 2024 Olimpiyat ları'nda 8 Ağustos karşılaşmalarında Türkiye'yi temsil eden milli tekvando cu Hatice Kübra İlgün, son 16'da Güney Koreli rakibi Kim Yujin ile karşılaştı.

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