Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sabah düzenlenen yarışlarda sporcularımız gümüş madalya kazandı.
Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı'nda milli sporcularımız Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazandı.
Team Türkiye sosyal medya hesabından milli sporcularımızın başarısını şu şekilde paylaştı:
"Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat 2'ncisi oldu.
Ülkemize Paris'te 2. madalyasını getiren takımımız, atıcılıkta olimpiyat tarihimizin de ilk madalyasını kazanmış oldu.
Teşekkürler takım, tebrikler!"
💫ATICILIKTA OLİMPİYAT İKİNCİSİYİZ!— Team Türkiye (@TeamTurkiye) July 30, 2024
🥈#Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat 2'ncisi oldu.🔫
🇹🇷Ülkemize Paris'te 2. madalyasını getiren takımımız,… pic.twitter.com/TsVswLQHs4
Bakan Bak'tan paylaşım
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Paylaşımında gümüş madalya kazanan takımımızı yürekten kutladı.
Atıcılıkta tarihi başarıya imza atıyoruz!🇹🇷🥈July 30, 2024
Olimpiyat ikincisi olan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.👏🏼 pic.twitter.com/2Y427hYXbP