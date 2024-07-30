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Atıcılıkta tarihi başarıya imza atıyoruz!🇹🇷🥈 Olimpiyat ikincisi olan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.👏🏼 pic.twitter.com/2Y427hYXbP

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Paylaşımında gümüş madalya kazanan takımımızı yürekten kutladı.

💫ATICILIKTA OLİMPİYAT İKİNCİSİYİZ! 🥈 #Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat 2'ncisi oldu.🔫 🇹🇷Ülkemize Paris'te 2. madalyasını getiren takımımız,… pic.twitter.com/TsVswLQHs4

Ülkemize Paris'te 2. madalyasını getiren takımımız, atıcılıkta olimpiyat tarihimizin de ilk madalyasını kazanmış oldu.

" Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat 2'ncisi oldu.

Team Türkiye sosyal medya hesabından milli sporcularımızın başarısını şu şekilde paylaştı:

Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı'nda milli sporcularımız Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazandı.

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