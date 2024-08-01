Olimpiyatlarda milli atlet Salih Korkmaz 45. sırada bitirdi Olimpiyatlarda milli atlet Salih Korkmaz 45. sırada bitirdi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda düzenlenen 20 kilometre yürüyüş yarışında, Türk atlet Meryem Bekmez 1.38.06'lık derecesiyle 40. sırayı aldı ve organizasyona veda etti.

Bu kategoride Çinli sporcu Jiayu Yang 1.25.54 ile altın madalyayı kazanırken, İspanyol Maria Perez 1.26.19 ile gümüş, Avustralyalı Jemima Montag ise 1.26.25 ile bronz madalya kazandı​.

TRT Spor Yıldız, atletimizin yarışını sosyal medyada paylaştı:

Editör: Engin Keskin