Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda düzenlenen 20 kilometre yürüyüş yarışında, Türk atlet Meryem Bekmez 1.38.06'lık derecesiyle 40. sırayı aldı ve organizasyona veda etti.

Bu kategoride Çinli sporcu Jiayu Yang 1.25.54 ile altın madalyayı kazanırken, İspanyol Maria Perez 1.26.19 ile gümüş, Avustralyalı Jemima Montag ise 1.26.25 ile bronz madalya kazandı​.

TRT Spor Yıldız, atletimizin yarışını sosyal medyada paylaştı:

👟 Milli atletimiz 🇹🇷Meryem Bekmez, kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışını 1.38.06'lık derecesiyile 40. sırada tamamladı.#Paris2024 pic.twitter.com/gwyNHCjzRD — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 1, 2024