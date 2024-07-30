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Olimpiyatlarda Türkiye'nin resmi sosyal hesabı Team Türkiye galibiyeti şu şekilde paylaştı:

Rakibini 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Esra, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.

North Paris Arena'da yapılan kadınlar 57 kilo ilk tur müsabakasında milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Camara ile mücadele etti.

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