Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı.
North Paris Arena'da yapılan kadınlar 57 kilo ilk tur müsabakasında milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Camara ile mücadele etti.
Rakibini 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Esra, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.
Olimpiyatlarda Türkiye'nin resmi sosyal hesabı Team Türkiye galibiyeti şu şekilde paylaştı:
Esra Yıldız Kahraman Son 16'da!#Paris2024 | Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57kg son 32 turunda karşılaştığı Malili rakibi Marine Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16'ya kaldı👏— Team Türkiye | Yüz Yılın Takımı (@TMOK_Olimpiyat) July 30, 2024
2 Ağustos'taki karşılaşmada başarılar🇹🇷@boksfederasyonu pic.twitter.com/upSoj0rGqw