Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları büyük bir heyecanla devam ediyor. Champ de Mars Arena'da yapılan güreş karşılaşmalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda mindere çıktı. İlk maçında güçlü rakibi ABD'li Amit Elor ile karşılaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, zorlu bir mücadele sergiledi ancak rakibine 10-2 mağlup oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun rakibi Amit Elor, finale kalması durumunda Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı elde edecek. Repesaj müsabakaları, ana turnuvada rakiplerine yenilen güreşçilerin, şampiyona sonunda üçüncülük için tekrar mücadele etme şansını yakaladığı bir sistemdir. Bu nedenle Buse Tosun Çavuşoğlu'nun bronz madalya şansı hala devam ediyor.

🇹🇷Buse Tosun Çavuşoğlu, serbest güreş 68 kiloda 🇺🇸ABD’li Amit Elor'a mağlup oldu.



📢Sporcumuz repesaj şansı bekleyecek. pic.twitter.com/chR3tJ0xVS — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2024