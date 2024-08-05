Champ de Mars Arena'da düzenlenen müsabakalarda, milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, erkekler 130 kilo grekoromen stilde mindere çıktı. Son 16 turunda Mısırlı güreşçi Abdellatif Mohamed ile karşılaşan Bakır, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda ise mücadeleye devam eden milli güreşçimiz, bitime 1 dakika 59 saniye kala rakibi tarafından tuş edilerek maçı kaybetti.

Repesaj müsabakası umudu

Mısırlı güreşçi Abdellatif Mohamed'in finale çıkması durumunda, Muhammet Hamza Bakır repesaj müsabakası oynama hakkı kazanacak. Bu durumda Bakır, bronz madalya için tekrar mindere çıkma şansını elde edebilir. Repesaj müsabakaları, ana turnuvada rakiplerine yenilen güreşçilerin, şampiyona sonunda üçüncülük için tekrar mücadele etme şansını yakaladığı bir sistem olarak olimpiyatlarda gerçekleşiyor.

🇹🇷 Milli güreşçimiz Hamza Bakır, son 16 turunda Mısırlı rakibine tuşla mağlup oldu.



Güreşçimizin repesaj şansı devam edecek. pic.twitter.com/6UddVjEw3B — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2024