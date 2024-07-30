2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Kürek Kadınlar Tek Çifte Çeyrek Final mücadelesinde milli sporcumuz Elis Özbay serisini 7:56.51'lik dereceyle 6. sırada tamamladı.

Milli kürekçi yarın C/D yarı finalinde mücadele edecek.

Olimpiyatlarda milli takımımızın sosyal medya hesabından paylaşım ise şu şekilde:

"Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte çeyrek finalinde serisini 7:56.51'lik dereceyle 6. sırada tamamladı.

Sıralama yarışlarına devam edecek sporcumuz yarın C/D yarı finalinde mücadele edecek."

#Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte çeyrek finalinde serisini 7:56.51'lik dereceyle 6. sırada tamamladı. 🚣



🇹🇷 Sıralama yarışlarına devam edecek sporcumuz yarın C/D yarı finalinde mücadele edecek. pic.twitter.com/J6MA0Ou8MO