2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Kürek Kadınlar Tek Çifte Çeyrek Final mücadelesinde milli sporcumuz Elis Özbay serisini 7:56.51'lik dereceyle 6. sırada tamamladı.
Milli kürekçi yarın C/D yarı finalinde mücadele edecek.
Olimpiyatlarda milli takımımızın sosyal medya hesabından paylaşım ise şu şekilde:
"Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte çeyrek finalinde serisini 7:56.51'lik dereceyle 6. sırada tamamladı.
Sıralama yarışlarına devam edecek sporcumuz yarın C/D yarı finalinde mücadele edecek."
#Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte çeyrek finalinde serisini 7:56.51'lik dereceyle 6. sırada tamamladı. 🚣July 30, 2024
🇹🇷 Sıralama yarışlarına devam edecek sporcumuz yarın C/D yarı finalinde mücadele edecek. pic.twitter.com/J6MA0Ou8MO