Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Emel Dereli, kadınlar gülle atma elemelerinde yarıştı. Üç atış gerçekleştiren Dereli, biri hatalı olmak üzere 17.02 metre ve 16.71 metrelik atışlar gerçekleştirdi.

Kadınlar gülle atmada milli sporcumuz Emel Dereli, 3. hakkındaki atışı sonrası finale kalamadı ve oyunlara veda etti. 17.02 metrelik atışıyla genel klasmanda 24. sırayı aldı.

🇹🇷Kadınlar gülle atmada milli sporcumuz Emel Dereli, 3. hakkındaki atışı sonrası finale kalamadı ve oyunlara veda etti. pic.twitter.com/jq6VTxyUBf — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 8, 2024