Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Emel Dereli, kadınlar gülle atma elemelerinde yarıştı. Üç atış gerçekleştiren Dereli, biri hatalı olmak üzere 17.02 metre ve 16.71 metrelik atışlar gerçekleştirdi. 

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Kadınlar gülle atmada milli sporcumuz Emel Dereli, 3. hakkındaki atışı sonrası finale kalamadı ve oyunlara veda etti. 17.02 metrelik atışıyla genel klasmanda 24. sırayı aldı.

Editör: Engin Keskin