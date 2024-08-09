Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 9 Ağustos programında Türkiye'yi milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak temsil etti. Açık su erkekler 10 km maraton yarışında mücadele eden yüzücülerden Kuzey Tunçelli 2:02.58'lik derecesiyle 23. sırada yer aldı.

Milli yüzücü Emir Batur Albayrak ise parkuru tamamlayamadı.

Milli sporcular, Olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi bu disiplinde ilk kez temsil ettiler. Bu disiplinde ilk olan yüzücüler, Türk spor tarihine isimlerini yazdırmış oldular.

🇹🇷 Sporcularımızdan Emir Batur Albayrak yarışı bitiremezken; Kuzey Tunçelli ise 23. oldu.#Paris2024 pic.twitter.com/wEdpXFnpKa — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024