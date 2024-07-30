Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçını kaybetmesinin ardından ikinci maçında galibiyet elde etti. Neslihan Yiğit Arın, Perulu rakibi karşısında üstün bir performans sergileyerek maçtan galip ayrıldı.

İlk galibiyet geldi

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 30 Temmuz Salı günü oynanan oyunlarda, Milli badmintoncumuz Neslihan Yiğit Arın, J grubunda oynadığı ikinci ve son maçta Peru'dan Ines Lucia Castillo'yu 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.