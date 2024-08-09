Manisa FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı Manisa FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Nesrin Baş, kadınlar 62kg son 16 turunda ABD'den Kayla Colleenn Miracle'a mağlup oldu.

Maça 2-0 önde başlayan milli güreşçi, 10-2 mağlup olarak madalya iddiasını repesaj müsabakasına bıraktı. ABD'li güreşçinin finale yükselmesi durumunda sporcumuz, bronz madalya iddiası için yarın repesaj karşılaşmasına çıkacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ