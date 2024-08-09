Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Nesrin Baş, kadınlar 62kg son 16 turunda ABD'den Kayla Colleenn Miracle'a mağlup oldu.
Maça 2-0 önde başlayan milli güreşçi, 10-2 mağlup olarak madalya iddiasını repesaj müsabakasına bıraktı. ABD'li güreşçinin finale yükselmesi durumunda sporcumuz, bronz madalya iddiası için yarın repesaj karşılaşmasına çıkacak.
🇹🇷Nesrin Baş repesaj şansı bekleyecek— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024
🤼♀️ Milli güreşçi, #Paris2024 kadınlar 62 kg son 16 turunda Amerikalı rakibi Kayla Miracle'a mağlup oldu. pic.twitter.com/9vlJrnCKeU
Kaynak: HABER MERKEZİ