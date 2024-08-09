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🇹🇷Nesrin Baş repesaj şansı bekleyecek 🤼‍♀️ Milli güreşçi, #Paris2024 kadınlar 62 kg son 16 turunda Amerikalı rakibi Kayla Miracle'a mağlup oldu. pic.twitter.com/9vlJrnCKeU

Maça 2-0 önde başlayan milli güreşçi, 10-2 mağlup olarak madalya iddiasını repesaj müsabakasına bıraktı. ABD'li güreşçinin finale yükselmesi durumunda sporcumuz, bronz madalya iddiası için yarın repesaj karşılaşmasına çıkacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreş çimiz Nesrin Baş, kadınlar 62kg son 16 turunda ABD'den Kayla Colleenn Miracle'a mağlup oldu.

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