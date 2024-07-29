Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler trap kategorisinde mücadele eden milli atıcı Oğuzhan Tüzün, elemelerin ilk gününde 75 atışın 73'ünde isabet sağlayarak başarılı bir performans sergiledi. Yarın sabah yapılacak olan ikinci aşamada sporcular 50 atış daha yapacak. En yüksek isabet oranını yakalayan ilk 6 sporcu, aynı gün yapılacak finale katılma hakkı kazanacak.

Oğuzhan Tüzün'den Trap Elemelerinde başarılı performans

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, milli atıcı Oğuzhan Tüzün erkekler trap kategorisinde dikkat çekici bir performans sergiledi. Tüzün, elemelerin ilk gününde 75 atışın 73'ünde isabet sağlayarak, elemelerin ikinci aşaması öncesinde iddialı bir konumda bulunuyor.

Elemelerin ikinci aşaması ve final hedefi

Oğuzhan Tüzün, yarın sabah gerçekleştirilecek olan elemelerin ikinci aşamasında 50 atış daha yapacak. Toplamda en yüksek isabet oranını elde eden ilk 6 sporcu finale katılma hakkı kazanacak. Tüzün, ilk günkü performansını sürdürerek finale yükselmeyi ve madalya mücadelesine katılmayı hedefliyor.