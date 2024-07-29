Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, sanat tarihi açısından büyük öneme sahip Leonardo da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği' tablosunun LGBT'liler tarafından canlandırılması, dünya çapında geniş bir tepkiyle karşılandı. Tepkilerin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi özür diledi.

Açılış töreninde tepkiler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, görkemli bir etkinlik olarak planlanmıştı. Ancak, törenin en çok konuşulan bölümü, sanat tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Leonardo da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği' tablosunun LGBT'liler tarafından canlandırılması oldu. Bu canlandırma, birçok izleyici ve kurum tarafından tepkiyle karşılandı.

Şirketlerden ve kiliselerden tepkiler

ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Paris Olimpiyatları'nın açılış törenlerinde 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesi bizi şok etti. C Spire olarak Olimpiyatlar'dan reklamlarımızı çekiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu Kiliseler Konseyi (MECC) de olayla ilgili sert bir tepki gösterdi. MECC, “Fransa'daki Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde olanlar, Hristiyanlıktaki ve dünyadaki milyarlarca insan için kutsal olan şeyin alay konusu olduğunu gösterdi. Özgürlük, çeşitlilik ve yaratıcılık, başkalarının inançlarına hakaret etmekle bağdaşmaz,” şeklinde bir açıklama yaptı.

Olimpiyat Komitesi'nden özür

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), gelen tepkiler üzerine bir özür açıklaması yaptı. Komite, “Açıkçası hiçbir dini gruba saygısızlık etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Aksine, hoşgörü ve topluluk gösterme niyetindeydik. Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa özür dileriz,” ifadelerini kullandı. IOC, hoşgörü ve topluluk temalı bir etkinlik gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.