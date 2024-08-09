Göztepe'ye yeni forma sponsoru | İmzalar atıldı Göztepe'ye yeni forma sponsoru | İmzalar atıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125kg son 16 turunda Porto Riko'dan Jonovan Darius Smith'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcu, ilerleyen saatlerde çeyrek final maçına çıkacak. Çeyrek finaldeki rakibi Macaristan'dan Daniel Ligeti olacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ