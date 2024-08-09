Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125kg son 16 turunda Porto Riko'dan Jonovan Darius Smith'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli sporcu, ilerleyen saatlerde çeyrek final maçına çıkacak. Çeyrek finaldeki rakibi Macaristan'dan Daniel Ligeti olacak.
🇹🇷Taha Akgül çeyrek finalde!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024
🤼♀️ Milli güreşçi, #Paris2024 erkekler serbest stil 125 kg son 16 turunda Porto Rikolu rakibi Jonovan Smith'i teknik üstünlükle 10-0 mağlup etti.
Tebrikler Taha! 👏 pic.twitter.com/UlaQlhaV0a
Kaynak: HABER MERKEZİ