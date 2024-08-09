Bunlar da ilginizi çekebilir

🇹🇷Taha Akgül çeyrek finalde! 🤼‍♀️ Milli güreşçi, #Paris2024 erkekler serbest stil 125 kg son 16 turunda Porto Rikolu rakibi Jonovan Smith'i teknik üstünlükle 10-0 mağlup etti. Tebrikler Taha! 👏 pic.twitter.com/UlaQlhaV0a

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.