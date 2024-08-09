Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125kg çeyrek finalinde Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Milli sporcu, 19.15'te başlayacak akşam seansında İran'dan Amir Hossein Zare ile yarı final maçına çıkacak. Akşam seansında 3. maçta karşılaşacak olan Taha Akgül, finale çıkmak için mücadele verecek.
🇹🇷TAHA AKGÜL YARI FİNALDE!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024
🤼♀️ Milli güreşçi, #Paris2024 erkekler serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup etti.
Tebrikler Taha! 👏 pic.twitter.com/91emXlmdq9
Kaynak: HABER MERKEZİ