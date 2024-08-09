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🇹🇷TAHA AKGÜL YARI FİNALDE! 🤼‍♀️ Milli güreşçi, #Paris2024 erkekler serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup etti. Tebrikler Taha! 👏 pic.twitter.com/91emXlmdq9

Milli sporcu, 19.15'te başlayacak akşam seansında İran'dan Amir Hossein Zare ile yarı final maçına çıkacak. Akşam seansında 3. maçta karşılaşacak olan Taha Akgül, finale çıkmak için mücadele verecek.

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