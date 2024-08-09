Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125kg çeyrek finalinde Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Altınordu Voleybol Kulübü'nden çifte başarı Altınordu Voleybol Kulübü'nden çifte başarı

Milli sporcu, 19.15'te başlayacak akşam seansında İran'dan Amir Hossein Zare ile yarı final maçına çıkacak. Akşam seansında 3. maçta karşılaşacak olan Taha Akgül, finale çıkmak için mücadele verecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ