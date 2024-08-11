2024 Yaz Olimpiyatları, resmî adıyla Games of the XXXIII Olympiad ve markalaştırılmış adıyla Paris 2024, 24 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te ve ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlendi. Bu büyük spor etkinliğinde açılış töreni 26 Temmuz’da yapıldı ve etkinlikler, Fransız Polinezyası’ndaki Tahiti dahil 16 farklı şehirde gerçekleştirildi.

Özbekistan’dan tarihi başarı

Özbekistan olimpiyatlarda Türk Dünyası’nda büyük başarı elde etti. Özbek sporcular, toplamda 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Özbekistan, bu etkileyici performansıyla Olimpiyat madalya sıralamasında 13. sıraya yükseldi ve Türk Dünyası’nın gururu oldu.