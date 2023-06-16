Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta olta iğnesi yutan leyleği jandarma ekipleri kurtardı. Veteriner kliniğinde tedavisi yapılan leylek, doğaya salındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince devriye görevi sırasında Almus baraj gölünde olta iğnesi yuttuğu için kursağından yaralanan leylek bulundu. Leylek oltadan kurtarılarak veteriner kliniğine götürüldü. 'Kiraz' ismi verilen leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından 5 gün sonra doğal yaşam alanına salındı. (DHA)

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