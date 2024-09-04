Eskişehir’de, aracının arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 25 yaşındaki hemşire Tuğba Koç’un eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak’ta geçtiğimiz sabah park halindeki aracında boğazı kesilmiş olarak bulunan Tuğba Koç’un ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, eşi A.K. gözaltına alınmıştı. Olayın meydana geldiği günün sabahında, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K., ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan ilk sorgunun ardından, A.K. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme, A.K.’yi adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı aldı.