Manisa’nın Kula ilçesinde lastik değiştiren çift, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çiftin çocukları ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Manisa Kula’da trafik kazası: Çift hayatını kaybetti
Manisa’nın Kula ilçesi İzmir-Ankara yolu Ortaköy Mahallesi geçişinde meydana gelen trafik kazasında acı bir olay yaşandı. Seydoş K. (44) yönetimindeki otomobilin lastiği patladı. Araç yol kenarına çekildikten sonra sürücü ve eşi Eylem K. lastiği değiştirmeye çalıştı.
Bu sırada H.Y. (55) yönetimindeki kamyonet, önce çifte ardından otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çift olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobilde bulunan 11 yaşındaki E.K. ve 14 yaşındaki A.Y.K. yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan kamyonet sürücüsü H.Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.