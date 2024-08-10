Mpox virüsü, son dönemde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hızla yayılıyor ve küresel bir tehdit haline gelmeye başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün uluslararası yayılma potansiyeli ve artan ölümcül vakalar nedeniyle acil durum ilan etmek için hazırlıklara başladı. Hastalığın son 12 yılın en büyük salgınlarından biri haline gelmesi, dünya genelinde endişe yarattı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde mpox vakalarında gözle görülür bir artış yaşanırken, hastalık iki yeni ülkede daha tespit edildi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mutant virüsün uluslararası yayılma potansiyeline dikkat çekti. Ghebreyesus, mpox salgınının uluslararası endişe yaratan bir durum haline geldiğini ve acil durum ilan edilmesi için hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Mpox'un belirtileri

Mpox, grip benzeri semptomlarla kendini gösteriyor ve iltihaplı lezyonlara yol açıyor. Geleneksel olarak Afrika'da görülen bu hastalık, şimdi küresel bir salgın haline gelmeye başladı. Yeni varyant ‘klad 1a’ ile birlikte hastalığın şiddeti artmış durumda. Uzmanlar, bu varyantın ölüm riskini belirgin şekilde artırdığını ifade ediyor. Yetişkinlerde ölüm oranı yüzde 5, çocuklarda ise bu oran yüzde 10'a kadar çıkabiliyor. Virüsün önceki versiyonunda ölüm oranı ise sadece yüzde 3’tü.

Yayılma riski

Mpox’un Avrupa'ya yayılma riski, özellikle Goma’daki uluslararası havalimanı üzerinden gelen haberlerle gündeme geldi. Avrupa ve İngiltere’de yayılma riskinin arttığı uyarısında bulunan yetkililer, hastalığın sınır tanımadığını belirtiyor. Bu durum, uluslararası sağlık otoritelerini alarma geçirmiş durumda.

DSÖ’nün acil durum ilanı ve mpox vakalarının uluslararası yayılma riski, küresel sağlık sistemlerini harekete geçirmeye zorladı. Halk sağlığı uzmanları, mpox’un yayılmasını önlemek ve tedavi sürecini hızlandırmak için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Uluslararası topluma, özellikle risk altındaki bölgelerde dikkatli olunması ve sağlık protokollerine uyulması çağrısında bulunuluyor.