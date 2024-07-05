Longyearbyen, 1950'den beri ölmeyi yasadışı ilan etti. Bunun sebebi, soğuk hava nedeniyle mezarlıkta ölenlerin bedenlerinin donmuş olarak kalmasıydı. Dünyanın en kuzeydeki yerleşim yeri olan ve yaklaşık 1.700 nüfusa sahip bu kasabada, kedilerin yasak olması gibi ilginç kurallar da bulunuyor.

Ürkütücü keşif

1918'deki grip salgınında hayatını kaybedenlerin cesetlerinin 1950'de hala donmuş halde bulunması, bu kuralın çıkış noktası oldu. Bilim insanları, toprağın donmuş olması nedeniyle virüslerin de donarak korunabildiğini belirtiyor. Bu yüzden, ölümcül derecede hasta olan kişilerin Longyearbyen'de ölmemesi için Norveç anakarasına taşınmaları isteniyor.