Yer aldığı projelerle milyonların sevgisini kazanan ve unutulmaz bir miras bırakan sanatçıyı, eşi Gül Sunal ve oğlu Ali Sunal sosyal medya hesaplarından andı.

Gül Sunal'ın duygusal mesajı

Gül Sunal, Instagram hesabından paylaştığı mesajla eşine olan özlemini ve yorgunluğunu dile getirdi. Gül Sunal, paylaşımında şunları söyledi:

"Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır. Kemal! Cemil Meriç böyle demiş, gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum."

Bu duygusal mesaj, takipçilerini derinden etkiledi ve Gül Sunal'a destek mesajları yağdı.

Ali Sunal'ın duygusal paylaşımı

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal da babasını anmak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Eski yazlık evlerinden bir fotoğraf paylaşan Ali Sunal, şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Bugün gibi bir yaz gününden bu fotoğraf eski yazlık evimizden. Bu sene 24 yıl oldu sen gideli ve ilk defa bu sene sensiz hayatım senle geçirdiğim hayatımı geçti süre olarak. Çok özledim babam. Umarım bir yerden beni, annemi, kardeşimi, kurduğum ailemi, torunlarını görüyorsundur. Torunların gördükleri anda seni tanıyor ve çok merak ediyorlar. Onlara gücüm yettiğince tanıtacağım, yaşatacağım melek dedelerini. Seni çok seviyorum babam."