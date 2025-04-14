Uluslararası bir araştırma ekibi, Omega-3 yağ asitlerinin biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını bilimsel verilerle ortaya koydu. Üç yıl süren araştırma, Omega-3 takviyesi alan bireylerin biyolojik yaşının, takviye almayanlara kıyasla daha yavaş ilerlediğini gösterdi.

Harvard ve Zürih Üniversitesi’nden Önemli Bulgular

Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik verileri üç yıl boyunca incelendi. Katılımcılardan bir bölümü her gün 1 gram Omega-3 takviyesi aldı. Çalışmanın sonunda, bu grubun biyolojik yaşlanma sürecinin, diğer katılımcılara kıyasla yaklaşık dört ay daha yavaş gerçekleştiği belirlendi.

Omega-3 Takviyesi, Sağlık Üzerindeki Etkilerini Kanıtladı

Araştırmacılar, Omega-3 takviyesinin sadece yaşlanmayı yavaşlatmakla kalmadığını; kalp hastalıkları, demans, kanser ve iltihaplanma risklerini de düşürebileceğini vurguladı. Omega-3’ün vücutta anti-inflamatuar etkiler yarattığı ve hücresel yaşlanmayı geciktirdiği kaydedildi.

D Vitamini ve Egzersizle Etki Güçleniyor

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, D vitamini takviyesi ve düzenli egzersizin Omega-3’ün etkisini artırması oldu. Haftada en az üç kez, 30 dakikalık fiziksel aktivite yapan ve D vitamini alan bireylerin, yaşlanma karşıtı etkilerden daha fazla yarar sağladığı gözlemlendi.

Beslenme ve Yaşam Tarzı Tavsiyesi

Bilim insanları, bu bulgular ışığında Omega-3 açısından zengin beslenme düzeni oluşturulmasını öneriyor. Somon, uskumru, ceviz ve keten tohumu gibi besinler doğal Omega-3 kaynakları arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca, Omega-3 takviyesi düşünen kişilerin mutlaka hekim görüşü alması gerektiğini de hatırlatıyor.