Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin entegrasyonunu hedeflediklerini açıkladı. Bakan Bolat, Azerbaycan’daki Türkiye sevgisinin çok güçlü olduğuna dikkat çekerek, iki ülkenin stratejik ilişkilerinin derinleştiğini belirtti.

Türkiye-Azerbaycan ekonomik bütünleşme hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği’nin (TÜİB) düzenlediği ‘Köprü Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkileri Gala Gecesi’ne katıldı. Burada konuşan Bolat, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomik ilişkilerin bütünleşme yönünde ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Bizim hedefimiz, entegrasyon, yani iki ülkenin daha da yakınlaşması," dedi.

Bolat, Türkiye ve Azerbaycan’ın “2 devlet, tek millet” anlayışına dayanan kardeşlik ilişkileriyle örnek bir birliktelik sergilediğini vurguladı. "Azerbaycan’daki Türkiye sevgisi bambaşka, bunu bizzat hissettim," diyen Bolat, Türkiye ve Azerbaycan halklarının birbirine çok yakın olduğunu ve her iki halkın kendi ülkelerinde başka bir vilayete gider gibi rahatça seyahat ettiklerini belirtti.

Bakan Bolat, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı 32 yıl süren işgalden kurtarmasının ardından, bölgede büyük bir yatırım ve yeniden imar faaliyeti başladığını ifade etti. Bu durumun Türkiye için de önemli fırsatlar sunduğunu belirten Bolat, Azerbaycan ile bu süreçte birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Azerbaycan’ın stratejik öneminden bahsetti

Bakan Bolat, Azerbaycan’ın Türkiye için enerji alanındaki stratejik öneminin yanı sıra, Orta Asya ve Uzak Doğu'ya açılımda da kritik bir geçiş noktası olduğunu belirtti. "Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla Türk dünyası coğrafi olarak daha da yakınlaşacak. Bu da ekonomimizin daha güçlü hale gelmesini sağlayacak," dedi. Ayrıca, orta koridor üzerinden transit ticaretin güçleneceğini ve Avrupa ile Uzak Doğu arasındaki ticaretin artacağını vurguladı.

Orta koridorun hareketlenmesi

Bolat, Azerbaycan’ın açtığı stratejik yollarla Türk dünyasının coğrafi ve ekonomik olarak bütünleşeceğini belirterek, Zengezur Koridoru’nun gelecekteki ticaret hacmini artıracağına dair umutlarını dile getirdi. Orta Asya’dan başlayarak Avrupa’ya uzanan bu koridor, Türkiye için büyük bir ticaret potansiyeli oluşturuyor.