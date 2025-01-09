AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklamasına yanıt verdi. Çelik, Özel'in açıklamalarını eleştirerek, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" dedi.

Özel, kırmızı kartı gösterdi: "Erdoğan’a kırmızı kart"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin seçime hazırlık sürecinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özel, elinde kırmızı kartla kameralar karşısına geçerek, "Seçimi getirene kadar Erdoğan’a kırmızı kartı gösteriyoruz" dedi. Özel, bu sembolün Millet İttifakı'nın bayrağını temsil ettiğini ve "ay yıldızlı al bayrak" renklerinden alındığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten tepki: “Topu taca atmak!”

Özgür Özel’in "kırmızı kart" açıklamasına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eleştirilerini sert bir şekilde dile getirdi. Çelik, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" diyerek, Özel’in açıklamasının boş bir siyasi hamle olduğunu ve etkisiz kaldığını belirtti.