Bornova Belediyesi, gençlerin aktif katılımıyla düzenlenen bir çalıştay sonucunda kentteki sosyal alan eksiklikleri ve çevre koruma gibi konularda yeni çözümler üretiyor. Gençlerin talepleri, belediye başkanı Ömer Eşki'nin talimatıyla stratejik plana hızla dahil edildi.

Bornova Belediyesi tarafından Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Çalıştayı, kentteki gençlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak üzere gerçekleştirildi. Çalıştayda, Sosyal İklim Derneği ve Ulusal Demokratik Enstitü'nün desteğiyle gençler, gençlik merkezleri ve kütüphanelerin sürekli açık olması gibi konularda ortak taleplerde bulundular.

Çalıştayın ana başlıkları arasında "Gençlere Yönelik Sosyal Alan Eksikliği", "İklim Kriziyle Mücadele ve Çevrenin Korunması", ve "Gençlerin Siyasete Katılımının Önündeki Engeller" yer aldı. Katılımcılar, bu başlıklarda atölye çalışmaları yaparak gençlerin sosyal, çevresel ve politik alandaki taleplerini netleştirdiler.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin öneri ve taleplerini dikkate alarak belediyenin stratejik planını güncellediklerini belirtti. Özellikle gençlerin sosyal alanlara erişiminin artırılması ve iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimin rolünü güçlendirecek adımların atılmasını, “Bornova Belediyesi’nde gençlerin düşüncelerini önemsiyoruz. Belediyemizin yol haritasını belirleyecek stratejik planımızı da bu düşünceyle onların katkılarını alarak hazırlıyoruz. Bu çalıştaydan çıkacak bütün öneri ve fikirleri büyük bir hassasiyetle inceleyeceğiz” şeklinde vurguladı.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan öneri ve fikirlerin önümüzdeki günlerde detaylı bir rapor halinde yayınlanması bekleniyor. Bornova Belediyesi, gençlerle birlikte çalışarak kentteki sosyal, çevresel ve politik alanlarda iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.