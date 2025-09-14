CHP Bornova 31. Olağan Güney Temiz Kongresi’nde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yarın görülecek kurultay davasına sert tepki gösterdi. Eşki, “Hiçbir mahkeme, hiçbir Ak Toroslu savcı, hiçbir siyasetçi CHP’nin genel başkanının kim olacağına karar veremez. Alacakları karar zerre umurumda değil” ifadelerini kullandı.

İktidara sert eleştiriler

Eşki, mevcut iktidarın baskıcı bir rejim olduğunu savunarak, kadınların, çocukların ve toplumun yaşamına müdahale eden bir yapı olduğunu söyledi. “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayları, cumhuriyet tarihinden daha eskidir. Biz padişaha baş kaldırmış, emperyalizme isyan etmiş bir partiyiz” dedi.

CHP’nin iç işlerine müdahale yok

Eşki, partisine kimsenin karışamayacağını vurgulayarak, “Genel başkanımıza sadece kurultaylarımız ve delegelerimiz karar verir. Hiçbir mahkeme, hiçbir Ak Toroslu savcı CHP’nin genel başkanının kim olacağına karar veremez” dedi.

Partiye yönelik gündem eleştirisi

Eşki, ülke gündeminde CHP’ye yapılan saldırılara dikkat çekerek, ekonomik, sağlık ve eğitim sorunlarını sıraladı. Ayrıca partiden AK Parti’ye geçen isimleri ima ederek, “Korku dağları aşmış, çünkü gümbür gümbür gelen bir CHP ve Özgür Özel var” ifadelerini kullandı.

Mücadele ve laiklik vurgusu

Bornova’daki hakların korunmasına dair örnekler veren Eşki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin laiklik, cumhuriyet, kadın hakları, çevre ve adalet mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Konuşmasını, “Yaşasın cumhuriyet, yaşasın CHP, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Özgür Özel!” sözleriyle tamamladı.