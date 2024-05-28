Geçmişte çekirge istilalarıyla mücadele eden tarım alanlarının, şimdi de farelerin baskınına uğradığını söyleyen Gürer, farklı illerde farelerle ilgili yapılan mücadelelere rağmen üretim kayıplarının önemli ölçüde devam ettiğini belirtti. Özellikle genç fidan ağaçlarının fareler tarafından büyük zarar gördüğünü aktaran Gürer, Balıkesir, Çorum, Tokat, Niğde, Konya, Denizli, Afyon, Kütahya, Sivas, Ankara ve Kırıkkale'de ciddi fare saldırıları yaşandığını ifade etti.

DOĞAL DENGENİN BOZULMASI VE SONUÇLARI

Farelerle ilgili bazı bölgelerde mücadelelerin sürdüğünü ancak farelerin olumsuz etkisinin hala devam ettiğini belirten Gürer, doğanın dengesiyle oynandıkça bu tür sorunların artacağını söyledi. Tarım ilaçlarının kullanımı ve farklı zararlılarla mücadele sonucunda doğada yılanların yok edildiğini, bu nedenle farelerin kontrolsüz bir şekilde çoğaldığını belirtti. Yılanların farelerin varlığını kontrol ederek önemli bir denge sağladığını, şimdi ise farelerin üretim alanlarını işgal ederek ciddi verim kayıplarına neden olduğunu vurguladı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Üreticilerin bu konuda büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Ömer Fethi Gürer, farelerin yarattığı zararların telafi edilmesini ve farelere karşı etkin mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il müdürlüklerinin daha fazla destek vermesi gerektiğini belirtti.

AKDENİZ SİNEĞİNE KARŞI ETKİLİ BİR İLAÇ BULUNAMADI

Akdeniz sineği nedeniyle narenciye, elma ve şeftali üretiminde de önemli kayıplar yaşandığını söyleyen Gürer, bu konuda henüz etkili bir ilaç geliştirilemediğini ve tuzaklarla sorunun önlenmeye çalışıldığını belirtti. Domates güvesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, süne zararlısına karşı devlet destekli mücadelenin üreticinin kendisine bırakıldığını ve bu durumun üreticilerin sorunlarını artırdığını söyledi.

DEVLET DESTEĞİ ÖNEMLİ

Ömer Fethi Gürer, tarım zararlarına karşı topyekûn bir mücadele geliştirilmesinin, ileride daha büyük sorunların oluşmasını önleyeceğini kaydetti. Gürer, bu bağlamda devlet desteğinin önemine vurgu yaparak, üreticilerin yalnız bırakılmamasını istedi.